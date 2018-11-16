В Кремле прокомментировали расследование убийства Захарченко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят причин не доверять расследованию убийства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА «Новости».
«У нас нет оснований не доверять этому расследованию», — сказал Песков.
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Он отметил, что этим вопросом занимаются следственные органы ДНР, и подчеркнул, что рассчитывает, что они не будут держать в тайне результаты по мере получения конкретики. Песков также подчеркнул, что в Кремле слышали заявление, «в котором говорится о достаточно очевидных свидетельствах».
Ранее сообщалось, что в Кремле указали на причастность Киева к гибели Захарченко.