В Кремле прокомментировали расследование убийства Захарченко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят причин не доверять расследованию убийства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА «Новости».

«У нас нет оснований не доверять этому расследованию», — сказал Песков.

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Он отметил, что этим вопросом занимаются следственные органы ДНР, и подчеркнул, что рассчитывает, что они не будут держать в тайне результаты по мере получения конкретики. Песков также подчеркнул, что в Кремле слышали заявление, «в котором говорится о достаточно очевидных свидетельствах».

Ранее сообщалось, что в Кремле указали на причастность Киева к гибели Захарченко.