Скандал с сыном премьера Чехии разделил президента и парламент

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что готов снова уполномочить премьер-министра Андрея Бабиша сформировать правительство, если парламент выразит ему недоверие в связи со скандалом из-за заявлений сына Бабиша о незаконном удержании в Крыму людьми, работающими на его отца, передает Novinky.

«Если, несмотря на мои надежды правительству будет выражено недоверие, то после отставки Андрея Бабиша я скажу ему сформировать правительство. У меня две попытки. Конституция дает полномочия, чтобы правительство в отставке управляло в течение нескольких месяцев, а потом горячие головы успокоятся и остынут», — сказал Земан.

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Таким образом он прокомментировал запланированное на 23 ноября голосование в чешском парламенте о доверии правительству Бабиша.

Ранее сообщалось, что в Праге тысячи человек вышли на митинг за отставку премьера Чехии.