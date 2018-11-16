В конгрессе США ждут «много работы» по «российскому делу»
Сенатор-демократ и высокопоставленный член комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что конгрессу США предстоит проделать «много работы» по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Слова Уорнера передает РИА «Новости».
Данное заявление политик сделал во время выступления в центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
«Я очень горжусь нашим двухпартийным расследованием [«российского дела»], нам по-прежнему предстоит проделать много работы и увидеть больше свидетелей», — сказал Уорнер.
Также он выразил надежду, что специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет «российское дело», в скором времени выступит с новыми данными по расследованию.
Ранее сообщалось, что Россия вернула в суд США документы по делу о «вмешательстве в выборы».