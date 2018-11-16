В конгрессе США ждут «много работы» по «российскому делу»

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Сенатор-демократ и высокопоставленный член комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что конгрессу США предстоит проделать «много работы» по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Слова Уорнера передает РИА «Новости».

Данное заявление политик сделал во время выступления в центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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«Я очень горжусь нашим двухпартийным расследованием [«российского дела»], нам по-прежнему предстоит проделать много работы и увидеть больше свидетелей», — сказал Уорнер.

Также он выразил надежду, что специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет «российское дело», в скором времени выступит с новыми данными по расследованию.

Ранее сообщалось, что Россия вернула в суд США документы по делу о «вмешательстве в выборы».