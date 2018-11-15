В Совфеде пригрозили Украине закрытием Азовского моря

<img src="//img.gazeta.ru/files3/523/11649523/RIAN_2505496.HR.ru-pic905-895x505-62683.jpg">

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.

Реклама

По словам Клинцевича, Украина «реально разрывает» соглашение об Азовском море своими действиями.

Он также добавил, что действия Киева «явным беспределом».

Ранее сообщалось, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым.