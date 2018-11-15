США намерены работать с другими странами по делу Хашукджи
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен работать с другими странами для наказания виновных в убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Госдеп продолжит искать все имеющие отношение к данному делу факты.
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Он также добавил, что санкции США против 17 граждан Саудовской Аравии являются «важным шагом».
Ранее сообщалось, что США ввели санкции из-за убийства Хашукджи.