МИД назвал вмешательством заявления США о «Северном потоке — 2»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления США о строительстве газопровода «Северный поток — 2» являются примером «бесцеремонного вмешательства» в дела ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, МИД отметил «заметную активность» представителей США по вопросу строительства «Северного потока — 2».

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Она также добавила, что заявления США по газопроводу являются «классическим примером» вмешательства в дела стран Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне пообещали задержать реализацию проекта «Северный поток — 2».