CNN: Трамп обозлен на всех из-за результатов выборов и «российского дела»
Президент США Дональд Трамп зол практически на всех своих сотрудников на фоне неспокойной обстановки внутри его администрации, передает телеканал CNN.
«Да, он зол, черт возьми, почти на всех», — сказал один сотрудников Белого дома, добавив, что настроение в Овальном кабинете на этой неделе мрачнее обычного.
Трамп открыто спекулирует на вопросах кадровых перестановок в своей администрации, отмечает CNN.
Друзья американского президента описывают его как обозленного из-за потерь на промежуточных выборах в конгресс и обеспокоенным расследованием специального прокурора США Роберта Мюллера. В скором времени Мюллер должен представить заключительные выводы по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, напоминает телеканал.
Некоторые из ближайшего окружения Трампа беспокоятся о его здоровье, отмечая, что американский лидер набрал вес и выглядит нездоровым.
Между тем, плохое настроение Трампа привнесло в Белый дом суету и беспорядок, где вспышки гнева среди сотрудников становятся все более распространенными, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Трамп опасается образа подкаблучника.