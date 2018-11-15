CNN: Трамп обозлен на всех из-за результатов выборов и «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп зол практически на всех своих сотрудников на фоне неспокойной обстановки внутри его администрации, передает телеканал CNN.

«Да, он зол, черт возьми, почти на всех», — сказал один сотрудников Белого дома, добавив, что настроение в Овальном кабинете на этой неделе мрачнее обычного.

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Трамп открыто спекулирует на вопросах кадровых перестановок в своей администрации, отмечает CNN.

Друзья американского президента описывают его как обозленного из-за потерь на промежуточных выборах в конгресс и обеспокоенным расследованием специального прокурора США Роберта Мюллера. В скором времени Мюллер должен представить заключительные выводы по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, напоминает телеканал.

Некоторые из ближайшего окружения Трампа беспокоятся о его здоровье, отмечая, что американский лидер набрал вес и выглядит нездоровым.

Между тем, плохое настроение Трампа привнесло в Белый дом суету и беспорядок, где вспышки гнева среди сотрудников становятся все более распространенными, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Трамп опасается образа подкаблучника.