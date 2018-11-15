Путин заявил о возобновлении диалога с Японией по спорным вопросам

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона возобновила диалог с властями Японии по спорным вопросам на основе советско-японской декларации 1956 года, передает РИА «Новости».

«Мы возобновили диалог с нашими японским партнерами именно на основе декларации 1956 года, именно об этом нас просили наши японские партнеры… Мы считаем, что все что на сегодняшний день сложилось, сложилось на основе международно-правовых документов, закрепленных в результате работы после Второй мировой войны. Тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что Россия готова работать с Японией.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал заключить мирный договор с Россией.