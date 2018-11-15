Путин раскрыл детали беседы с Пенсом
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что побеседовал «на ногах» с вице-президентом США Майком Пенсом, передает РИА «Новости».
«Встреч было много, практически со всеми партнерами: с премьер-министром Японии и, вот с председателем госсовета КНР сегодня, и с премьером Сингапура, и с президентом Кореи, вот, сейчас только еще «на ногах» поговорил с вице-президентом США», — сказал Путин.
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По словам главы государства, ему удалось переговорить «практически со всеми участниками».
Ранее сообщалось, что Путин встретился с Пенсом на Восточно-азиатском саммите.