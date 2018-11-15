Politico: Трампу следует быть более сдержанным и содержательным к 2020 году

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Президенту США Дональду Трампу необходим популизм, который будет менее помпезным и более содержательным, если он намерен победить на президентских выборах в 2020 году, пишет Politico.

В настоящее время стиль популизма Трампа в значительной степени воинственный, эмоциональный, непредсказуемый и претенциозный, отмечает издание. Чувства занимают центральное место в обращении Трампа к своим избирателям, говорится в материале. Это делает его специфичным политиком, который твердо стоит против истеблишмента. Издание отмечает, что американскому лидеру также нужен популизм, который бы смог «зацепить» избирателей среднего класса и жителей пригородов.

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Это особенно важно для противостояния демократическому большинству в палате представителей, которое они смогли получить в результате промежуточных выборов в конгресс США.

Даже если результаты ноябрьских выборов не так ободрили Трампа, как это могло показаться на первый взгляд, американский лидер все еще определенно в игре, добавляет Politico.