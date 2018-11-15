Зама Болтона уволили по требованию Меланьи Трамп

Мира Рикардел, заместитель советника по национальной безопасности США Джона Болтона, лишилась работы в Белом доме из-за первой леди США Меланьи Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Рикардел продолжит поддерживать президента США Дональда Трампа и получит «новую роль» в президентской администрации. При этом Сандерс не стала уточнять, какое место может занять Рикардел.

Ранее официальный представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм сделала резкое заявление в отношении Рикардел. В частности, она сказала, что Рикардел «больше не заслуживает чести работать в Белом доме».