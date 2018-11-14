Президенты России и Южной Кореи обсудили смягчение санкций против КНДР

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Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудили вопрос смягчения санкций в отношении КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера.

О том, какие именно темы поднимались на переговорах в контексте данной проблемы, не уточняется.

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«Два лидера обсудили всеобъемлющее смягчение санкций (в отношении КНДР. — «Газета.ru»). Подробности беседы сейчас обнародовать затруднительно», — заявил представитель администрации.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее призвали отменить санкции против КНДР.