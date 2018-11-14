Песков ответил на вопрос о контактах Путина с вице-президентом США в Сингапуре

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12016045/RIAN_5615946.HR-pic905-895x505-37475.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин не контактировал с вице-президентом США Майком Пенсом во время Восточноазиатского саммита в Сингапуре, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Пескову был задан вопрос, удалось ли Путину переговорить с Пенсом «на ногах».

Реклама

«Нет», — ответил Песков.

XIII Восточноазиатский саммит проходит 14-15 ноября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что Песков раскрыл итоги встречи Путина и Абэ по мирному договору.