Песков ответил на вопрос о контактах Путина с вице-президентом США в Сингапуре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин не контактировал с вице-президентом США Майком Пенсом во время Восточноазиатского саммита в Сингапуре, передает РИА «Новости».
Как отмечается, Пескову был задан вопрос, удалось ли Путину переговорить с Пенсом «на ногах».
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«Нет», — ответил Песков.
XIII Восточноазиатский саммит проходит 14-15 ноября во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что Песков раскрыл итоги встречи Путина и Абэ по мирному договору.