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Президент России Владимир Путин кратко пообщался с лидером Косово Хашимом Тачи в кулуарах мероприятий, приуроченных ко 100-летию окончания Первой мировой войны, в Париже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Это, собственно, была не встреча в нашем понимании, это было общение в кулуарах. В кулуарах Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятий, которые состоялись в Париже в рамках 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Действительно, упомянутый вами Тачи был одним из них, они, действительно, пожали руки, сфотографировались», — сказал Песков.

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По его словам, президент указал на необходимость нахождения консенсуса с Сербией, а также пообещал поддержку договоренности, которая будет обеспечена самими сторонами.

Ранее в Белграде рассказали о подготовке визита Путина в Сербию.