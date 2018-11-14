Путин встретился с президентом Индонезии «на полях» саммита «Россия — АСЕАН»

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Президент России Владимир Путин встретился со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо «на полях» саммита «Россия — АСЕАН», передает РИА «Новости».

Видодо отметил, что рад встрече с Путиным и сказал, что их прежняя встреча прошла в Сочи в мае.

После этого индонезийская сторона попросила представителей прессы покинуть помещение, после чего переговоры продолжились за закрытыми дверями.

Владимир Путин в рамках своего первого визита в Сингапур принимает участие в саммите «Россия — АСЕАН» и Восточноазиатском саммите. «Газета.Ru» следит за событиями в Сингапуре в режиме онлайн.