Меркель призналась, что еще в 2016 году не хотела выдвигаться на пост канцлера

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что еще в 2016 году размышляла о том, нужно ли ей выдвигать свою кандидатуру на данный пост, передает РИА «Новости».

Она добавила, что «приходит момент, когда появляется желание видеть новых людей или другие механизмы принятия решения».

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Она добавила, что все еще «несет ответственность за стабильность в стране, так как обещала исполнять обязанности канцлера до 2021 года».

Ангела Меркель заявила, что не будет баллотироваться в 2021 году на следующий срок, чтобы дать возможность другим взять на себя ответственность канцлера.