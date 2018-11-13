В США назвали условие проработки нового графика встреч с чиновниками КНДР

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Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты начнут составлять новый график встреч с представителями Северной Кореи, когда «придет время». Об этом сообщает Reuters.

Никаких подробностей Науэрт не привела.

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В начале ноября стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео не будет встречаться с представителями северокорейских властей. Позднее американские власти заявили, что встреча была отменена по инициативе представителей КНДР.

Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в начале 2019 года.