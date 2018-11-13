Порошенко не приехал на встречу с епископами УПЦ МП

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Президент Украины Петр Порошенко не посетил встречу с епископами канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента (Вечеря).

Встреча Порошенко с епископами должна была состояться во вторник, 13 ноября. Предполагалось, что на ней президент собирался убедить как можно большее количество епископов покинуть УПЦ для присоединения к украинской автокефалии.

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«Президент не приехал», — сказал Климент.

Дополнительных подробностей он не сообщил.

Ранее Порошенко потребовал, чтобы представители РПЦ возвращались в Россию.