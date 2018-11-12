AP: на встрече мировых лидеров в Париже Трамп оказался одинок

Главный лозунг президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» в Париже трансформировался в лозунг «Только Америка», пишет Associated Press.

На мероприятиях в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны Трамп, который ранее с гордостью назвал себя «националистом», обособился ото всех мировых лидеров, отмечает агентство. Визит Трампа во Францию ясно показал, что почти через два года после вступления в должность президента США он резко перевернул десятилетия американской внешней политики и ее позиции, говорится в материале.

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с едва завуалированным упреком Трампу и призвал к многонациональному сотрудничеству, а также высказался в защиту международных организаций, которых так сторонится Трамп, пишет AP. По словам осведомленных источников, Трамп во время некоторых частных бесед с мировыми лидерами был немногословен. Один из источников назвал Трампа «угрюмым» во время поездки в Париж, отмечается в материале.

Ранее The Washington Post написала, что броманс между Трампом и Макроном завершен.