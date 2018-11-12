Le Figaro: Трамп может положить конец мультилатерализму

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Первый «форум мира», который провел президент Франции Эммануэль Макрон в прошедшие выходные в Париже, был открыт именно для того, чтобы противостоять выходу США из различных международных организаций, пишет Le Figaro.

В выходные в Париже состоялись торжественные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.

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Во всем мире многие сомневаются в модели многостороннего подхода (мультилатерализма), говорится в материале. Признаком того, что мультилатерализм потерял свое значение, является и война в Сирии, где погибли 350 тыс. человек, а мирный процесс в последние годы «парализован».

Последние действия президента США Дональда Трампа могут положить конец системе, которая позволила стабилизировать международные отношения благодаря тесной взаимосвязи между странами, пишет газета. Ранее Трамп вышел из Парижского климатического соглашения, иранской ядерной сделки, совета по правам человека в ООН и договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Тем не менее, факт того, что Макрону удалось собрать такое количество мировых лидеров говорит об успехе французского лидера, отмечается в материале. Однако размежевание стратегического ландшафта — сильная помеха на пути к мультилатерализму, пишет газета. Например, европейские державы утратили рычаги влияния на глобальные кризисы, а такие заметные игроки на международной арене, как США, Китай и Россия все меньше могут влиять на другие государства, отмечается в материале.