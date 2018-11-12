Новым главой Хакасии избран кандидат от КПРФ

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На выборах главы Хакасии победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома.

Коновалов был единственным кандидатом на выборах, так как после первого тура 9 сентября никто из оставшихся кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов.

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По данным ЦИК, за кандидата проголосовали 57,57% избирателей (101 405 голосов), против были 41,16% голосующих (72 498). За полчаса до закрытия участков явка составляла 43,3%.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что выборы прошли спокойно.

Ранее эксперт оценил итоги второго тура выборов главы Хакасии.