Новым главой Хакасии избран кандидат от КПРФ
На выборах главы Хакасии победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома.
Коновалов был единственным кандидатом на выборах, так как после первого тура 9 сентября никто из оставшихся кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов.
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По данным ЦИК, за кандидата проголосовали 57,57% избирателей (101 405 голосов), против были 41,16% голосующих (72 498). За полчаса до закрытия участков явка составляла 43,3%.
Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что выборы прошли спокойно.
Ранее эксперт оценил итоги второго тура выборов главы Хакасии.