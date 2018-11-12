Мэй заявила, что Лондон готов к «другим» отношениям с Москвой

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи на банкете лорда-мэра Сити намерена заявить, что Лондон готов к «другим» отношениям с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст выступления британского премьера.

Мэй произнесет речь на банкете вечером в понедельник, 12 ноября. По данным агентства, политик намерена похвалить международное сообщество за «единство перед лицом попрания Россией мировых правил». Премьер напомнит собравшимся об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и попытке взлома штаб-квартиры ОЗХО в Нидерландах. В обоих деяниях обвиняют Россию.

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«Как я и сказала год назад, не таких отношений с Россией мы хотим. Мы остаемся открытыми другому типу отношений – таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения, подрывающие международные договоренности и международную безопасность, и при которых она будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов СБ ООН», — говорится в тексте выступления.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Дональд Туск осудил политиков за «флирт» с Россией.