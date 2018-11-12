Путин и Трюдо переговорили в Париже
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели краткую беседу во время Форума мира в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин и Трюдо сели вместе на первом ряду в начале мероприятия.
Как отмечается, в ходе разговора Путин заявил Трюдо, что Россия «представлена здесь, чтобы говорить о мире».
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При этом президент России также рассказал премьеру Канады о «колоссальных потерях российского народа» во время мировых войн.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с Путиным ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).