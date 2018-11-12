Глава МИД Британии рассказал о целях своего визита в Эр-Рияд

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Лондон призывает Эр-Рияд к всестороннему сотрудничеству с Анкарой по делу Хашукджи.

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Он также добавил, что намерен донести позицию Британии до властей Саудовской Аравии.

Хант подчеркнул, что обстоятельства смерти Хашукджи до сих пор «остаются невыясненными».

Ранее сообщалось, что Госдеп потребовал от Эр-Рияда наказать виновных в убийстве Хашукджи.