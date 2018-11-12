Госдеп потребовал от Эр-Рияда наказать виновных в убийстве Хашукджи
Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана наказать виновных в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Помпео, США привлекут к ответственности всех, кто замешан в убийстве Хашукджи.
Реклама
Он также добавил, что Эр-Рияд также обязан «сделать это».
Ранее СМИ опубликовали последние слова убитого журналиста Хашукджи.