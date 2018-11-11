Лавров рассказал о будущей встрече Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп планируют обсудить то, что сочтут необходимым в ходе будущей встречи на саммите G20 в Аргентине, передает «Россия 1».
«Вопросов на повестке дня много, и президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым», — сказал Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об увеличении числа проблем в повестке двусторонних отношений России и США.