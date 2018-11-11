Песков уточнил данные по встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что железобетонных договоренностей по встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите G20 в Аргентине пока нет, передает РИА «Новости».
По его словам, обстоятельства постоянно меняются.
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«Мы, к примеру, читали информацию в аргентинских источниках о том, что Трамп собирается сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток, поэтому пока не знаем, как это коррелируется вот с такими прожектами», — добавил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что ему удалось пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом в Париже.