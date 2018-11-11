В Крыму ответили поговоркой на планы Киева по декоммунизации

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Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на слова киевских властей о планах о декоммунизации Крыма поговоркой, передает РИА «Новости».

«Есть такая хорошая поговорка: «Когда рак на горе свистнет». Это как раз очень хорошо характеризует ситуацию относительно этих планов. Складывается впечатление, что люди ищут себе работу и не знают чем заняться, поэтому выдумывают всякие глупости и вводят своих же граждан в заблуждение. Ничего у них не получится», — сказал Фикс.

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Он также посоветовал украинскому руководству начать вести с Россией «созидательную политику».

Ранее сообщалось, что в Верховной раде подготовили план декоммунизации Крыма.