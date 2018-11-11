В ДНР и ЛНР завершились выборы
По словам главы Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольги Поздняковой, итоговая явка избирателей на выборах главы и депутатов парламента ДНР составила 80,1%, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, более 1 миллиона 600 тысяч человек», — сообщила Позднякова.
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По словам председателя ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики Елены Кравченко, явка на выборах в ЛНР составила 77% от общего числа избирателей.
Ранее сообщалось, что Украина и Запад уже заявили, что не признают легитимность проведения данного голосования.