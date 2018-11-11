Порошенко рассказал о разговоре с Трампом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12018841/RIAN_5641986.HR-pic905-895x505-56940.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел краткий разговор с президентом США Дональдом Трампом в Париже, передает РИА «Новости».

По его словам, в Париже было проведено более 40 встреч.

«И вчера было краткое обсуждение с президентом США. По итогам этого обсуждения, сегодня была встреча министра иностранных дел (Украины Павла) Климкина и государственного секретаря (США Майка) Помпео», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Трамп не стал пожимать руку Порошенко.