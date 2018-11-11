Прокуратура Вены раскрыла детали нового дела о международном шпионаже

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Прокуратура Вены подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о расследовании по подозрению о шпионаже, которое ведется в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии, передает РИА «Новости».

«Прокуратура Вены ведет расследование в отношении сотрудника этого ведомства из-за шпионажа, но дело ведется в зарытом режиме, поэтому подробностей я сказать не могу», — сказали представители прокуратуры.

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В ведомстве отказались раскрывать страну, в пользу которой по данным следствия велась разведдеятельность.

Ранее СМИ сообщили о еще одном «российском шпионе» в Австрии.