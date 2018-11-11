Песков рассказал о негативном «багаже» от санкций США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США могут увеличить негативный «багаж» в отношениях Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале Россия-1.

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Песков уточнил, что санкции могут создать еще больше трудностей ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине.

«Мы с вами были свидетелями того, что Госдеп США заявил, что они исходят из того, что вторая волна санкций будет подготовлена, то есть пока вопросов больше, чем ответов», — заявил Песков.

Ранее Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа в Париже.