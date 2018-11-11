Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа в Париже
Президент России Владимир Путин не смог пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время краткой встречи в ходе церемонии празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, передает РИА «Новости».
«Пока нет», — сказал Песков.
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Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление полномасштабного переговорного процесса по ДРСМД с США.
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