Путин допустил встречу с Трампом после саммита G20
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться позднее саммита G20 в Аргентине, передает RT France.
«В любом случае, мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны, по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она, возможно, будет «на полях» «двадцатки», либо позднее», — сказал Путин.
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Об этом президент заявил в ходе мероприятий, которые проходят в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Ранее сообщалось, что Путин рассказал о встрече с Трампом в Париже.
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