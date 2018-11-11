Путин допустил встречу с Трампом после саммита G20

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться позднее саммита G20 в Аргентине, передает RT France.

«В любом случае, мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны, по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она, возможно, будет «на полях» «двадцатки», либо позднее», — сказал Путин.

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Об этом президент заявил в ходе мероприятий, которые проходят в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о встрече с Трампом в Париже.

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