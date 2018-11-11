Путин рассказал о встрече с Трампом в Париже

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Президент России Владимир Путин заявил, что ему не удалось пообщаться с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в ходе мероприятий, которые проходят в Париже, передает RT France.

«Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями. Но сейчас будет рабочий обед, может быть там», — сказал Путин.

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Президент отметил, что ему удалось «только поздороваться» с американским коллегой.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп сядут за один стол на приеме в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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