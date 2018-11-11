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В Париже президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

В торжественных мероприятиях приняли участие ученики русской школы Бордо-Кодеран, а также дети и внуки членов русского экспедиционного корпуса.

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Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса находится в историческом центре Парижа вблизи моста Александра III и дворца Гран-Пале. Памятник открывал сам Путин в июне 2011 года.

Ранее Путин принял участие в торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны.