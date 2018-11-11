Путин и Трамп пожали руки
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки.
Встреча лидеров произошла у Триумфальной арки в Париже, где пройдет торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
Путин прибыл на церемонию через несколько минут после Трампа с супругой Меланьей.
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Сначала Путин поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, потом с канцлером Германии Ангелой Меркель, а после обменялся рукопожатием с Трампом.
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