Путин и Трамп пожали руки

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки.

Встреча лидеров произошла у Триумфальной арки в Париже, где пройдет торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Путин прибыл на церемонию через несколько минут после Трампа с супругой Меланьей.

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Сначала Путин поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, потом с канцлером Германии Ангелой Меркель, а после обменялся рукопожатием с Трампом.

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