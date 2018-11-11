СМИ сообщили о еще одном «российском шпионе» в Австрии
В Австрии есть еще один сотрудник силовых структур, которого подозревают в сотрудничестве с российской стороной. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.
По данным издания, на сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) обратили внимание еще год назад. Он имел доступ к секретным документам, и его подозревают в их передаче Москве и разглашении гостайны.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать скандал с задержанным австрийским экс-военным, который якобы занимался шпионажем в пользу России.