СМИ сообщили о еще одном «российском шпионе» в Австрии

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В Австрии есть еще один сотрудник силовых структур, которого подозревают в сотрудничестве с российской стороной. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

По данным издания, на сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) обратили внимание еще год назад. Он имел доступ к секретным документам, и его подозревают в их передаче Москве и разглашении гостайны.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать скандал с задержанным австрийским экс-военным, который якобы занимался шпионажем в пользу России.