Источник назвал тему переговоров Путина и Трампа

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На короткой встрече в Париже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронут вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Мы ожидаем, что лидеры затронут этот вопрос», — сказал информированный источник в российской делегации.

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При этом он пояснил, что тема антироссийских санкций подниматься не будет.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже 11 ноября может стать последним шансом сохранить контроль над ядерным вооружением.