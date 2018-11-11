Путин прилетел в Париж

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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

Ожидается, что глава российского государства встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

По прибытии российский лидер поедет в Елисейский дворец, откуда со всеми приглашенными главами государств и правительств отправится к Триумфальной арке. Также Путин возложит цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны.

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