В Киеве назвали Крым жемчужиной и пожалели о его потере
Экс-депутат Верховной рады Анна Герман сравнила Крым с «жемчужиной в короне» Украины, передает РИА «Новости».
«Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно потерять», — сказала Герман.
По ее словам, украинцы жалеют об утрате полуострова и хотели бы его вернуть.
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«Если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно», — подытожила Герман.
Ранее на Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.