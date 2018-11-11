В Киеве назвали Крым жемчужиной и пожалели о его потере

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман сравнила Крым с «жемчужиной в короне» Украины, передает РИА «Новости».

«Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно потерять», — сказала Герман.

По ее словам, украинцы жалеют об утрате полуострова и хотели бы его вернуть.

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«Если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно», — подытожила Герман.

Ранее на Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.