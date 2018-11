Макрон вновь победил Трампа в рукопожатии

В время двусторонней встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, приветствую президента США Дональда Трампа, вновь сильно сжал его руку. Внимание на рукопожатие обратили ряд СМИ.

В этот раз рука Трампа не побелела, но покрылась морщинами от сильного сжатия.

СМИ называют отношения Макрона и Трампа «броманс» (от англ. братья+романтика»).

Ранее Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «хорошим другом» и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке.

Приветствия лидеров Франции и США уже не раз привлекали внимание СМИ. Так, когда Трамп участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии в 2017 году, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты. Спустя год Telegraph обратила внимание на то, что рука Трампа побелела от крепкого рукопожатия Макрона.

Our great photographer Carlos Barria captured Macron's grip in Trump's hand at Elysee Palace pic.twitter.com/MZ2YBbE9Vl