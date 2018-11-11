Пушилин и Пасечник проголосовали на выборах в Донбассе
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР, передает РИА «Новости».
Пушилин вместе с супругой отдали свои голоса на избирательном участке в Куйбышевском районе Донецка.
Также и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник проголосовал на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов парламента ЛНР.
Ранее в Донбассе открылись избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов народных советов. Жители республик смогут проголосовать до 20:00 мск.
На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, в том числе и.о. главы республики Леонид Пасечник.
В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди них действующий врио главы ДНР Денис Пушилин.