Пушилин и Пасечник проголосовали на выборах в Донбассе

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Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР, передает РИА «Новости».

Пушилин вместе с супругой отдали свои голоса на избирательном участке в Куйбышевском районе Донецка.

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Также и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник проголосовал на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов парламента ЛНР.

Ранее в Донбассе открылись избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов народных советов. Жители республик смогут проголосовать до 20:00 мск.

На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, в том числе и.о. главы республики Леонид Пасечник.

В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди них действующий врио главы ДНР Денис Пушилин.