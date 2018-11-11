На Украине пожалели о потере «жемчужины в короне»

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Экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Крым был «жемчужиной в короне» Украины, передает РИА «Новости».

«Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно потерять. И, конечно, каждый украинец хотел бы, чтобы Крым был украинским», — сказала Герман.

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По ее словам, украинцы жалеют об утрате полуострова.

«Мы все хотели бы, чтобы Крым вернулся на Украину. Однако, если смотреть прагматично на этот вопрос, если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно», — сказала Герман.

Ранее на Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.