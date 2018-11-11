В Донбассе стартовали выборы
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в 08:00 мск воскресенья открылись избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов народных советов, передает РИА «Новости».
Жители республик смогут проголосовать до 20:00 мск.
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На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, в том числе и.о. главы республики Леонид Пасечник.
В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди них действующий врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может самостоятельно принять решение о контроле за ситуацией во время проведения выборов в Донбассе.