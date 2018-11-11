СМИ: Белый дом скоро представит план палестино-израильского урегулирования
Правительство США планирует «в скором времени» представить всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, США намерены найти не временный выход из ситуации, а достичь долгосрочного соглашения.
Реклама
Как отмечается, план Вашингтона предусматривает то, что обеим сторонам конфликта придется пойти на уступки.
При этом в Белом доме считают, что Израиль и Палестина смогут начать переговоры.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование.