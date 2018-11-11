Премьер Чехии предложил отдать бедным странам часть оружейных денег

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен выступить с инициативой о передаче части средств, расходуемых в мире на вооружение, бедным странам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сумма, которая выделяется в мире на вооружение, составляет около 30 годовых бюджетов Чехии.

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Он также добавил, что часть этих средств можно потратить на нужды людей, живущих в бедности.

Бабиш подчеркнул, что данный вопрос следует обсудить в Совбезе ООН.

Ранее сообщалось, что в Чехии отказались принимать беженцев из Африки из-за наплыва украинцев.