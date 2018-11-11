Туск ответил на слова Трампа о европейских ценностях

Глава Евросовета Дональд Туск обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в защите мирового порядка на основании общих западных ценностей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, Трамп заявил об этом на саммите G7.

Он также добавил, что данный вопрос действительно очень серьезен для ЕС.

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Туск подчеркнул, что Трамп является первым президентом США в современной истории, который не заинтересован продолжении существования порядка, основанного на общих ценностях.

Ранее сообщалось, что Туск осудил политиков за «флирт» с Россией.