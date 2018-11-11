Власти Южной Кореи подарили КНДР 200 тонн мандаринов

Власти Южной Кореи направили Северной Корее 200 тонн мандаринов в ответ на подарок из двух тонн деликатесных дикорастущих грибов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, южнокорейский военный самолет с первой партией мандаринов вылетел в Пхеньян.

Реклама

Как отмечается, Сеул планирует доставить в КНДР 200 тонн мандаринов с помощью четырех таких рейсов.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак породы Пхунсан.