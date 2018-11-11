Туск призвал ЕС не повторять события начала Первой мировой войны

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в Европе могут быть силы, которые ждут повторения ситуации подобной той, что «спровоцировала» Первую мировую войну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Европе есть силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество.

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Он также добавил, что некоторые современные политики «не в состоянии здраво просчитать» последствия своих действий.

Ранее сообщалось, что Туск осудил европейских политиков за «флирт» с Россией.